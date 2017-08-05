Son olarak Akhisar Belediyespor'u çalıştıran 39 yaşındaki teknik adam Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar sorumlusu oldu. Daha önce de Türkiye U21 takımında görev alan Kafkas, yeni görevinde ise Genç Milli Takımlar'dan sorumlu olacak.