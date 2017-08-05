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Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar sorumlusu oldu

Tecrübeli teknik adam Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar sorumluluğuna getirildi.

Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar sorumlusu oldu

05 Ağustos 2017 12:55

Son olarak Akhisar Belediyespor'u çalıştıran 39 yaşındaki teknik adam Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar sorumlusu oldu. Daha önce de Türkiye U21 takımında görev alan Kafkas, yeni görevinde ise Genç Milli Takımlar'dan sorumlu olacak. 

Etiketler: Genç Milli Takımlar sorumlusu, Tolunay Kafkas


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