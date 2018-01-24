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Tolunay Kafkas, NSCAA Kongresi ve Spor Teknolojileri Fuarı'na katıldı

TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Amerika Birleşik Devletleri'nde organize edilen, 2018 NSCAA (ABD Ulusal Futbol Antrenörleri Birliği) Kongresi ve Spor Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

Tolunay Kafkas, NSCAA Kongresi ve Spor Teknolojileri Fuarına katıldı

24 Ocak 2018 23:05

ABD'nin Philadelphia kentinde 17-21 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve hem antrenör hem de futbolcu gelişimini temel alan kongrede, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile FGD FIFA/UEFA Teknik Koordinatörü Cezmi Turhan yer aldı. Kafkas ve Turhan organizasyonda; e-öğrenme, antrenör eğitimi, genç ve elit futbolcu gelişimi, futbolda yönetim ve liderlik ve futbol yazılımları alanlarındaki gelişmeleri yakından takip etme imkanı buldu. Fuardaki firmalar ve yetkililerle temaslar sağlayan Kafkas ve Turhan, Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün ileriye yönelik projelerinde kullanabilecek ekipman ve sistemlerle ilgili de görüşmeler yaptı.

NSCAA, dünya üzerindeki en büyük futbol antrenörleri birliği olarak kabul ediliyor.

 

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