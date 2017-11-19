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TOMA selde mahsur kaldı

Mersin'de öğleden sonra başlayan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Göreve giden zırhlı polis aracı TOMA, yağmur suyu ile dolan çukura düşerek mahsur kaldı.

TOMA selde mahsur kaldı

19 Kasım 2017 17:25

Mersin kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağmur, şiddetini arttırarak dolu yağışı ile birlikte devam etti. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Aniden başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan dolu, bazı araçlara da hasar verdi. Kent merkezindeki cadde ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar da zor anlar yaşadı. Kentin yüksek kesimlerinde bazı evlerde su baskınları oluşurken, belediye ekipleri su basan yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde ise göreve giden bir zırhlı polis aracı TOMA da sel mağduru oldu. Aşırı yağıştan dolayı gözükmeyen yoldaki çukura düşen TOMA, mahsur kaldı. TOMA, ekiplerin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.

Etiketler: mersin, toma

 

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