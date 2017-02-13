Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tombala oynayan 83 kişiye 18 bin 841 lira ceza kesildi

Tombala oynayan 83 kişiye 18 bin 841 lira ceza kesildi

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından tombala oynandığı belirlenen bir derneğe yapılan baskında 83 kişiye toplam 18 bin 841 TL idari para cezası kesildi, 3 yoklama kaçağı yakalandı


13 Şubat 2017 15:19

Yapılan açıklamaya göre; İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokakta daha önce de kumar konusundan işlem yapılan derneği takip eden polis ekipleri, yine tombala tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı tespit edildi. Dün gece aynı yerde yapılan aramada, iş yeri içerisinde bulunan 1 adet kamera, 1 adet fan, 1 adet tombala makinası ile 1 adet amatör el telsizi muhafaza altına alınırken, tombala oynayan 83 şahsa kumar oynamaktan ayrı ayrı 227 TL olmak üzere toplam 18 bin 841.TL.idari para cezası uygulandı. Belirtilen yerde kumar oynattığı tespit edilen O.B. isimli şahıs hakkında Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

3 Yoklama kaçağı da yakalandı
Ayrıca bahse konu yerde bulunan şahısların yapılan GBT sorgulamasında 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek ilgili birime teslim edildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!