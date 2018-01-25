Tombala partisine polis baskını

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde pasaj içinde "tombala partisi" adı altında kumar oynanan mekana yapılan baskında 2'si kadın olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mekanda yapılan aramalarda 1 adet tombala makinesi, 100 adet tombala kartı, 2 bin adet tombala oynamak için kullanılan marka, 1 adet LCD TV ve 1 adet yansıtıcı görevi gören kamera sistemi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi hakkında adli, 2'si kadın 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Sercan Ülgen