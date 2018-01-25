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Tombala partisine polis baskını

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir mekana düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Tombala partisine polis baskını

25 Ocak 2018 09:24

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde pasaj içinde "tombala partisi" adı altında kumar oynanan mekana yapılan baskında 2'si kadın olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mekanda yapılan aramalarda 1 adet tombala makinesi, 100 adet tombala kartı, 2 bin adet tombala oynamak için kullanılan marka, 1 adet LCD TV ve 1 adet yansıtıcı görevi gören kamera sistemi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi hakkında adli, 2'si kadın 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.  

Sercan Ülgen

Etiketler: Edirne, tombala partisi

 

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