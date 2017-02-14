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Tombalacılara kumar baskınında 70 kişiye 15 bin lira ceza kesildi

Mersin'de Sınırlı Sorumlu Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifine düzenlenen kumar operasyonunda, 70 kişiye toplam 15 bin lira ceza kesildi.


14 Şubat 2017 14:44

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Çankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'Sınırlı Sorumlu Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi'nde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, binada bulunan 70 kişi tombala oynarken yakalanırken, kooperatif içerisinde yapılan aramada bol miktarda kumar malzemesi ele geçirildi. Kooperatif başkanı hakkında 'kumara yer temin etmek ve aracılık etmek' suçlarından adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 70 kişiye ise toplam 15 bin lira para cezası kesildi. 

Etiketler: ceza, tombalacı


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