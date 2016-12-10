Türkiye’de sadece birkaç şehirde olan bilgisayarlı tomografi sistemi, Medical Park İzmir Hastanesinde de hizmete girdi. Cihaz bir kalp atışının 4’te 1’i süresinde kalp çekimi yapıp, kolonoskopiyi de 10 saniyenin altında bir süre içerisinde gerçekleştirirken, görüntülenmesi en zor alanları dahi yüksek çözünürlükte başarıyla görüntülüyor.



25 kat daha az radyasyon

Diğer tomografi sistemlerine göre saniyeler içinde sonuç veren bilgisayarlı tomografi sisteminin üreticisi, Toshiba Turkey Tıbbi Sistemler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Hiroshi Tani, "Bu sistem dünyanın en gelişmiş bilgisayarlı sistemi ve dünya üzerinde bu sistemi sadece Toshiba yapabiliyor. Bu sistem tüm vücut tomografi sistemini dolayısıyla vücudun her yerine kullanılabilir ancak kalpteki üstünlüğü çok verimli ve efektif. Bir turda bütün kalbi alabiliyor, bir turu dönmesi 0.275 saniye sürüyor ve orada da 640 tane kesit alıyor. Dolayısıyla bütün kalbin bilgisini bir dönüşte veriyor. Bir diğer özelliği de çok düşük radyasyon dozu vermesidir. Normalde kalbi taramak için kullanılan tomografi sistemleri 6 doz verirken bu sistem 1’in altında doz veriyor. Yani 25 kat daha az radyasyon veriyor. Burada 25 kalp anjiyosu yaptırsanız alacağınız dozla diğer sistemlerde 1 kalp anjiyosu yaptırdığınızda alacağınız doz aynı" dedi.



Daha büyük alanı tarıyor

Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Zafer Beken de diğer cihazların bir turda 2 veya 4 santimetre alanı tararken yeni cihazın daha kısa sürede 16 santimetre alanı taradığına dikkat çekti.

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Serter ise cihazın bir kalp atışının 4’te 1’i süresinde kalp çekimi yaptığını, kolonoskopinin de 10 saniyenin altında bir süre içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi. Sistemin İzmir’de sadece Medical Park İzmir Hastanesine getirildiğini belirten Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Serter, "Dünyada şu an 640 kesitli olma özelliği ile en iyi cihaz ve hastanemizde böyle bir cihazla halkımıza hizmet sunmak bizi çok mutlu ediyor. Çok hızlı ve geniş kapsama alanına sahip bir cihazdır. Herkes bu cihazla kalplerinde herhangi bir patoloji olup olmadığı bilgisine etkin ve hızlı şekilde ulaşabilirler. Bunun yanı sıra cihaz endoskopik yollarla akciğerlerin havayollarını, bağırsakların duvar yapısını, kolonoskopi uygulamalarını da herhangi bir müdahale olmadan gerçekleştirebiliyor. Kalpteki damarların yanı sıra beyin, vücut organları, bacak damarları, tüm damar sistemlerini anjiyografik işleme gerek olmaksızın gösteriyor. Ayrıca kanser hastalarında tümör canlılığını, nüksetme olup olmadığının sonucunu etkili ve hızlı veriyor" diye konuştu.



Sonuçlar hızla ve net alınıyor

Özellikle kardiyolog hastaları dahil, çoğu hastalığın tetkiklerinde bilgisayarlı tomografi ile net, hızlı, doğru sonuçlar aldıklarını kaydeden Doç Dr. Serter, "Başta kalp hastalıkları olmak üzere akciğer kitlesi, kalın bağırsak, karaciğer kitleleri, akciğer, karın, bacak, beyin ve boyun damarlarının görüntülenmesi cihazın etkili olarak kullanıldığı alanlardır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TOSHİBA Turkey Tıbbi Sistemler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Hiroshi Tani ve Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Zafer Beken açılış kurdelesini kesti.