Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez’in Varsak Altıayak Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasına tomruk getiren kamyon şoförü 57 yaşındaki Mustafa Yılmazlı, kamyonun kasasındaki tomrukları birbirine bağlayan ipi çözdü. Bu sırada tomruklar Yılmazlı'nın üzerine düştü. Çevredekiler tarafından tomrukların altından çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yılmazlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Yılmazlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.