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Toney Douglas Anadolu Efes’te

Anadolu Efes, Amerikalı basketbolcu Toney Douglas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Toney Douglas Anadolu Efeste

29 Aralık 2017 21:10

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1986 doğumlu Amerikalı Toney Douglas ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Efes, Douglas ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Toney Douglas, 2009 NBA Draft’inde Los Angeles Lakers takımı tarafından 1. tur 29. sıradan seçildi. Başarılı basketbolcu NBA’de New York Knick, Houston Rockets, Sacramento Kings, Golden State Warriors, New Orleans, Cleveland Cavaliers ve Memphis Grizzlies formalarını da giydi. Douglas, NBA kariyerinde 385 maça çıkan Toney Douglas, geçtiğimiz sezon Memphis Grizzlies forması ile 24 maçta 16,4 dakika ortalama süre alarak 4,9 sayı, 2,5 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

 

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