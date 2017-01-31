Şubat ayında yapılacak EYOF dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Kampüsünde kardan Erzurum Sokağı yapılıyor. Oyunlar nedeniyle Erzurum’a gelecek yabancıların farklı bir ortamda hoş zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Erzurum Sokağı kurma kararı alan Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve ekibi kolları sıvadı.

Rektörlük binasının arka tarafındaki alanı tonlarca kar kullanarak Erzurum Sokağı haline dönüştürmeye başlayan ekipler, farklı bir projeye imza atacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derece olduğu geceleri de çalışan ekip tonlarca karı önce dondurup sonra şekil veriyor.

‘Kardan sokak’ta Erzurum’un tarihi yapıtlarının kardan halinin olacağını ifade eden öğrenciler, "Eksi 20-30 derece soğukta çalışarak bu sokağı bitirmeye çalışıyoruz. Bittiğinde çok güzel bir kardan sokak ortaya çıkacak. EYOF için gelen sporcuları bu sokakta ağırlayacağız" dedi.

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo

