Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Tonlarca karla Erzurum’da ‘kardan sokak’

Tonlarca karla Erzurum’da ‘kardan sokak’

Erzurum’da 11-18 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Kampüsünde kardan Erzurum Sokağı yapılıyor. Tonlarca karın kullanıldığı ‘kardan sokak’ şekillenmeye başladı.

Tonlarca karla Erzurumda kardan sokak

31 Ocak 2017 08:53
Tonlarca karla Erzurum’da ‘kardan sokak’ - Tıkla İzle

Şubat ayında yapılacak EYOF dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Kampüsünde kardan Erzurum Sokağı yapılıyor. Oyunlar nedeniyle Erzurum’a gelecek yabancıların farklı bir ortamda hoş zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Erzurum Sokağı kurma kararı alan Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve ekibi kolları sıvadı.

Rektörlük binasının arka tarafındaki alanı tonlarca kar kullanarak Erzurum Sokağı haline dönüştürmeye başlayan ekipler, farklı bir projeye imza atacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derece olduğu geceleri de çalışan ekip tonlarca karı önce dondurup sonra şekil veriyor.
‘Kardan sokak’ta Erzurum’un tarihi yapıtlarının kardan halinin olacağını ifade eden öğrenciler, "Eksi 20-30 derece soğukta çalışarak bu sokağı bitirmeye çalışıyoruz. Bittiğinde çok güzel bir kardan sokak ortaya çıkacak. EYOF için gelen sporcuları bu sokakta ağırlayacağız" dedi. 

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo
 

Etiketler: kardan sokak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!