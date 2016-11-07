Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kestane işi için yaylaya gitmekte olan Eğrikavak Mahallesi sakinlerinin geçtiği yolda büyük bir gürültü ile dağın eteğinden yola kayalar düşmeye başladı. Önlerinde meydana gelen olayda ölümden dönen köylüler yolun yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Eğrikavak Mahallesi Muhtarı İlyas Kıyar büyük bir faciadan döndüklerini belirterek, “Köyün iki mahallesi arasında çok sık kullanılan Yayla Yolu Adaaltı Mevkii’nde bir anda yolun üst kısmında bulunan kayalar büyük bir gürültü ile yola düştü. Bu sırada yoldan geçmekte olan İlyas Atış, Hilmi Bayındır ve yanlarındakiler heyelanı fark edince durup beklemişler. Şu anda yoldaki kayalar temizlenip ‘Yol Kapalı’ levhası konuldu. Ama bizler tehlikeli de olsa bu yolu kullanmak zorundayız. Yetkililerin bir an önce yolu yapmasını bekliyoruz” dedi.

İbrahim Kılınç