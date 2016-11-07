Diğer
Kategoriler

Tonlarca kaya bir anda yola yuvarlandı

Aydın Efeler İlçesi’ne bağlı Eğrikavak Mahallesi’nde meydana gelen göçükte yoldan geçmekte olan köylüler ölümü kıl payı atlattı. Tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları bir anda yolda düşerken, tehlikeli olduğu için istinat duvarı çekilinceye kadar yolun kullanılmaması istendi.

Tonlarca kaya bir anda yola yuvarlandı

07 Kasım 2016 09:10

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kestane işi için yaylaya gitmekte olan Eğrikavak Mahallesi sakinlerinin geçtiği yolda büyük bir gürültü ile dağın eteğinden yola kayalar düşmeye başladı. Önlerinde meydana gelen olayda ölümden dönen köylüler yolun yapılması için yetkililerden yardım istedi.
Eğrikavak Mahallesi Muhtarı İlyas Kıyar büyük bir faciadan döndüklerini belirterek, “Köyün iki mahallesi arasında çok sık kullanılan Yayla Yolu Adaaltı Mevkii’nde bir anda yolun üst kısmında bulunan kayalar büyük bir gürültü ile yola düştü. Bu sırada yoldan geçmekte olan İlyas Atış, Hilmi Bayındır ve yanlarındakiler heyelanı fark edince durup beklemişler. Şu anda yoldaki kayalar temizlenip ‘Yol Kapalı’ levhası konuldu. Ama bizler tehlikeli de olsa bu yolu kullanmak zorundayız. Yetkililerin bir an önce yolu yapmasını bekliyoruz” dedi. 

İbrahim Kılınç

Etiketler: aydın, kaya, yola yuvarlanma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!