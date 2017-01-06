Samsun-Sinop karayolu üzerinde bulunan iş adamı Ahmet Aydın'a ait tesiste bulunan saman deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle tüm samanlığı saran alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinesi ile yapılan çalışmalar sonunda diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı. Depoda 7 bin saman balyası bulunduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

