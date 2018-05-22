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Tonlarca toprak yola indi, ağaçlar kökünden söküldü

Düzce Merkeze bağlı Göloramı Köyü orman yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Tonlarca toprak yola indi, ağaçlar kökünden söküldü

22 Mayıs 2018 13:41

Düzce Merkez’e bağlı Gölormanı Köyü Toptepe Mesire ve Güzeldere Şelalesi alternatif yolu olarak kullanılan alanda heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle ağaçlar köklerinden söküldü tonlarca toprak yolu kapattı. Yolun kapandığı ihbarını alan DSİ Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için çalışmalara başlattı.

Heyelanın yaşandığı köyde bölgede oturan Yusuf Çiçekoğlu, yolun işlek bir yol olduğunu belirterek “Dün heyelan oldu yol kapandı dediler geldik baktık. Dün bu kadar yoktu gece daha da fazlalaşmış yolu kapatmış. Sadece burayı değil aşağıda ana yolu da kapatmış” dedi.

Yetkililer yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.  

Ali Yıldız

 

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