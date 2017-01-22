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Tonlarca turşu asfalta yayıldı

Yalova-Bursa yolunun Süpürgelik rampasında kontrolden çıkan turşu yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon kasasında bulunan tonlarca turşu yola saçıldı.

Tonlarca turşu asfalta yayıldı

22 Ocak 2017 20:10

Bursa istikametinden Yalova istikametine giden İ.K (35) yönetimindeki 34-FA-6998 plakalı kamyon, süpürgelik mevkiinde kontrolden çıkarak önce çelik bariyerlere çarptı sonra devrildi. Kamyonun kasasında bulunan tonlarca turşu, kazanın etkisiyle yola saçıldı. Kazayı yara almadan atlatan araç şoförü kazayı korku içerisinde anlattı. Yolun kaygan olduğunu dile getiren şoför, "Neredeyse araçtan atlayacaktım" dedi. Kaza sonrasında yola saçılan turşular nedeniyle kapanan yolda 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yalova İtfaiyesi ekipleri tarafından yolun tazyikli su ile yıkanması sonrasında araçların geçişine izin verildi. 

Saim Çotuk


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