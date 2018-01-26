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Top atışları altında cuma namazı

Roketlerin isabet ettiği Kilis’te Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra kılınan ilk cuma namazı esnasında Afrin'deki terör mevzilerine yapılan bombardımanın sesleri yankılandı.

Top atışları altında cuma namazı

26 Ocak 2018 15:38
Top atışları altında cuma namazı - Tıkla İzle

Önceki gün terör örgütü PYD/PKK/YPG tarafından atılan roket camiye isabet etmiş ve bu saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralanmıştı. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra kentte kılınan ilk cuma namazında camilerde birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

Hacı Mustafa Cumbuş ve Oğulları Camii'nde vaazda konuşan İl Müftüsü Mahmut Karatepe, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bir olan milletler, beraber olan milletler yer yüzünde daim olur. Aksi halde düşmanların piyonu haline geliriz. Allah bizlere bu kara toprağı vatan kılan ecdadımıza layık olmayı nasip eylesin. Bugün millet olarak bir harbin içine girmiş bulunuyoruz. Kahraman ordumuza muvaffakıyet diliyoruz. Cenabı Hak’tan başarılar istirham ediyoruz. Cenabı Hak ordumuzu, askerimizi, milletimizi mağdur etmesin, muvaffak etsin, düşmanlara karşı rezil rüsva eylemesin. Ordumuzun gücüyle beraber, birlik ve beraberliğimizi ilelebet daim eylesin. Bir daha dönmemek üzere ileriye atılan, bu milletin devletin bekası için, gecesini gündüzüne katan, bu milletin birlik beraberliğinin muhafazası için canlarını vermiş şehitlerimizi cennetine kabul eylesin” dedi.
Vaaz sonrasında cemaat namaz kılarken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü mevzilerine yapılan top atışlarının sesleri duyuldu.

Ahmet Arslantaş - Emrah Kızıl

Etiketler: cuma namazı, top atışı

 

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