'Toparlanıyoruz ve daha iyiye gidiyoruz'

Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, deplasmanda konuk olduğu T.M. Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün burada çok anlamlı bir maça geldim. Yıllarca burada emek verdiğimiz, çok güzel anılarımız olan Akhisarspor’un stadının açılış maçı bize ve iki dost kulübe nasip oldu. Güzel bir atmosferde, güzel bir maç oldu. Belki futbol adına çok iyi şeyler sunamadık ama iyi bir mücadele vardı sahada. Skoru yakaladık ve son dakikalara kadar da bunu korumasını bildik fakat uzatmalarda yediğimiz gol ile 1-1 bitti. Ben her iki takım oyuncularını da tebrik etmek istiyorum. Önümüzdeki haftalara hazırlanacağız. Akhisarspor’a da bundan sonraki maçlarında bu statta başarılar diliyorum. İnşallah biz de adım adım gidiyoruz. Toparlanıyoruz daha ve iyiye gidiyoruz. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi bir Antalyaspor izlettireceğimizi umuyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

15 kişilik kadroyla Akhisar’a gelmesinin sebebinin sorulması üzerine konuşan Hamzaoğlu, “Sakatlıklarımız bir hayli fazlaydı. İlk yarıdan beri devam eden bir süreç. Bu kadar kişiydik zaten fazla yoktuk. Sorun değil, biz 11 kişi sahaya çıktık. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Hem dışarıda kalanları hem de bugün sahada mücadele edenler. Bugün mücadele eden arkadaşlarımdan da memnunum. Hepsi iyi ve karakterli oyuncular. Bugün de kazanmak için ellerinden geleni yaptılar ama olmadı” ifadelerini kullandı.

Önder Aydın - Barış Gezici