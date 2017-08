Topbaş, Mecidiyeköy- Mahmutbey metro tünelini hattını inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Kazı çalışmaları biten Mecidiyeköy- Mahmutbey metro tünelini yürüyerek inceleme yaptı. İncelemeye Topbaş'ın yanı sıra; Kağthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın katıldı. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Metro hattını son teknolojilerle yapıldığına vurgu yaptı.

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “ Bugün burada İstanbul için çok önemli olan bir metro hattının tünelleri içerisinde 1500 metrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. İstanbul yatırıma doymayan bir kent. Yıllarca ihmal edilmiş. Kadim medeniyet şehri dünya da 1873'de ikinci metroyu yapmış olmasına rağmen Maalesef eksiklikler olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla başlayan bir yerel yönetim anlayışıyla yeniden kendine gelmeye başladı. Dünyada tarafından algılanıyor, takdir ediliyor. Gittiğim her yerde dile getirildi ve bunu gördüm” şeklinde konuştu.

“Eğer elinizde bir delil varsa ortaya koymanız lazım”

“ Maalesef bazı çevrelerce belediyelerde yolsuzluklar var ifadeleri kullanılıyor” diyen Topbaş,” Eğer elinizde bir delil varsa ortaya koymanız lazım. Baklayı ağızdan çıkarmak gerekir. Hamdolsun biz yerel yönetimler olarak hizmet aşkımızla yatırımlarımızı geliştirerek yaptık. Bu şehirde geçmişte maaş ödeyemezken belediye şu anda benim dönemimde 105 milyar, 105 katrilyon yatırım yapmış olacağız. Yolsuzluklar olsa bu paralar olmaz, bu yatırımlar olmaz” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Başkan Topbaş, “İstanbul'da biz her yerde metro her yere metro dedik. Bütün dünya şehirlerinde geçikmişiz. Avrupa 70 , 80 yıl önce metro işini bitirmiş biz dönemimizde sayın Cumhurbaşkanımızın döneminden gelen bir metro çalışmamız var. 45 kilometre raylı sistem aldık . 150 kilometre aktif olarak çalışan sistem var. İnşaatı devam eden 257 kilo metre raylı sistem ve metro var. Biraz önce Eyüp'ten girdik Alibeyköy istikametinde orada 900 metrelik bir viyadük yapılacak. Gültepe'nin altından geçtik ve geldik Kağıthane istikametine hemen arkamızda bir çalışma var orası da Gayrettepe 3. Havaalanı metro hattının kazıları. Her yerde bir iş var her yerde bir yatırım var devasal işler yapılmakta. Bunlar kaynaklar doğru kullanılmazsa çarçur edilirse ve yolsuzluk olsa bu yatırımların hiç bir olmaz” dedi.

“Teknolojiyi en iyi kullanan en iyi çalışan belediye”

“Teknolojiyi en iyi kullanan en iyi çalışan belediye” olduğunu söyleyen Başkan Topbaş,“ Dünyada en sayılı metroya erişmiş kent olacak İstanbul için bin 22 kilometre hedefimiz. En fazla yarım saat yürüme mesafesinde metro istasyonuna erişim imkanı olacak. Milyonlarca insan yer altına hareket edecek demektir bu. Gelecek kuşaklar biz hayırla yad edecek buna eminiz ve buna inanıyoruz. Ulaşım mobilite ön planda bunu çözüm yolları aranmakta bizde en ileri teknolojileri kullanıyoruz. New York'tan Tokyo'dan çok daha ileri bir teknolojiye sahip bir metro ağı İstanbul'a yapılmaktadır. Teknolojiyi en iyi kullanan en iyi çalışan belediye olduğumuzu rahatlıkla ifade ederim" dedi. Göztepe Parkı ile ilgili de konuşan Başkan Topbaş, " Göztepe parkı geçmişte neydi bugün nasıl. Biz yaptık orayı. Geçmişte konuşanlar bugün oradan çıkmıyorlar. Şimdi orada vakit geçiriyorlar. Yedi tane tenis kortu var. Metro istasyonu geliyor o yere. Geçici olarak kapatacağız.Kazılarını yapacağız. Yedi tane tenis kortunu yerine koyacağız. Muhsin Ertuğrul'da da bunu söyledi. Yıkacaklar , yapmayacaklar dediler. Biz 13 ayda kısa bir sürede bitirdik. Biz eski baraka halini seviyoruz. Kedilerin fareleri kovaladığı tavan arasındaki halini seviyoruz. Bazı sanatçılar böyle söyledi. Biz ne dediysek söyledik. Sözümüz asla yerde kalmadı"

“Bu hat 2019'un ilk aylarında devreye girecek”

Başkan Topbaş, “Belediyemiz kendi imkanlarıyla çok az borçlanmak suretiyle uzun vadede belediyeyi çok fazla sıkıntıya sokmayacak tarzda bu metro inşaatlarını ve yatırımlarını yapmaktadır. Yapımı devam etmekte olan bu hat 2019'un ilk aylarında devreye girecek. Bağcılardan itibaren Kabataş'a kadar insanlarımızın erişimini sağlayacak. 19 istasyonu var. Şuanda bu hatta sözleşme aşamasına geldiğimiz 18. 5 kilo metrelik 11 istasyonlu Mahmutbey, Halkalı, Başakşehir ,Esenyurt metrosu var. Kadıköy'den Bahçeşehir'e 60 dakikada , Taksim'den Bahçeşehir'e 51 dakikada gelinecek” diye konuştu.

Murat Horoz - Caner Sönmez