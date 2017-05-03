Topbaş Samsun'da direksiyona geçti

Başkan Kadir Topbaş, Samsun Golf Sahası ve AK Parti İl Başkanlığının ardından Samsun Valisi İbrahim Şahin’i ziyaret etti. Samsun Valisi İbrahim Şahin’i makamında ziyaret eden Başkan Kadir Topbaş, valiliğe Samsun Büyükşehir Belediyesinin misafir aracını kullanarak geldi. Valilik önünde kısa bir konuşmanın ardından valilik şeref defterini imzalayan Başkan Topbaş, valilik makamına geçti. Başkan Topbaş'ı makamında ağırlayan Vali Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Temiz olmasıyla kendini ifade etmiş bir şehir"

Samsun’da çok ciddi bir değişim olduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Temiz olmasıyla kendini ifade etmiş bir şehir. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’ı ve ekibini tebrik ediyorum. Burada yapılan çalışmaların Türkiye’de de farklı yerlere taşıdığının farkındayız. Valimizi eskiden de biliyoruz. Çalışkanlığıyla, başarısıyla bir ivme kazandıracağını biliyorum. Sayın Valimiz çok atak, çalışkan ve ön görüsü olan bir insan. İnanıyorum ki Başkanımızla birlikte hem yerel hem hükümeti temsilen güzel işler yapacaklardır. Samsun geçmişte olduğu gibi güzel günlerini yakaladı ve yakalayacaktır" dedi.

"Türkiye daha farklı noktalara gelecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye geri dönüşünü değerlendiren Topbaş, “Cumhurbaşkanımız partimizin kurucu genel başkanıdır. Cumhurbaşkanımızın 'sevdam, aşkım' dediği partisiyle tekrar buluşması bizi parti mensupları olarak mutlu etti. Ben zaten Cumhurbaşkanımız ile birlikte 40 yılı aşkın siyasette birlikteyim. Kendisinin o iradesi, azmi, gayreti ve cesareti Türkiye’yi şu anda bulunduğu noktaya getirdi ve daha da ileriye taşıyacaktır. Halkımızın da olur verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de Türkiye çok daha farklı noktaya taşınacak ve partili cumhurbaşkanlığın ilk adımı atıldı. Kendisinin zaten gayretini ve başarısını biliyoruz. İnanıyorum ki, partimizde bu vesile ile çok daha yeni çalışma süreçlerine girecek. Çünkü Cumhurbaşkanımızın geçmişte il başkanlık döneminde olsun, gençlik başkanlığı döneminde olsun ve bulunduğu her kademede yeni stratejiler ve yeni çalışma metotları ortaya koyacak bir vizyona sahip kendisi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin geleceğe taşınması konusundaki siyasette yeni ufuklar açılması konusunda önemli izler bırakacaktır" diye konuştu.

"Arkada olduğunuz zaman iyi göremiyorsunuz"

Araç kullanmayı sevdiğini ifade eden Topbaş, "Bir de meşguliyet değiştirdiğiniz zaman dinlenebiliyorsunuz. Kentin trafiğini bizzat yaşamak istedim. Başkanımız Yılmaz da müsaade ettiler ve direksiyon başına geçtim. Beraber sohbet ettik hem de kenti böylelikle daha da rahat görebildik. Arkada olduğunuz zaman böyle iyi göremiyorsunuz. Önde olunca kente dokunmuş ve yaşamış oluyorsunuz. Biz de gördük ve yaşadık. Güzellikleri tattık ve şehri biraz daha yakın tanıdık" ifadelerini kullandı.

Topbaş, kendi yaptığı karakalem çalışmasını hediye etti

Daha sonra Vali Şahin, Başkan Topbaş’a Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde üretilen el yapımı çanta hediye etti. Başkan Topbaş da Vali Şahin’e kendisinin karakalemle yaptığı İstanbul'u resmeden bir çalışmayı hediye etti.

Kenan Akyüz

