Topçu birliklerimiz terör hedeflerini vuruyor!

Suriye sınırındaki topçu birlikleri Afrin'deki terör hedeflerini vuruyor. TGRT Haber muhabiri bölgedeki tankların ilerleyişe geçtiğini bildirdi.

Askeri araç ve tank sevkiyatı sürüyor

Zeytin Dalı Operasyonuna askeri araç ve tank sevkiyatı sürüyor.Afrine Düzenlene Zeytin Dalı operasyonun başlamasının ardından çok sayıda Tank ve Askeri araç Suriye sınırının farklı bölgelerine sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan tanklar, askeri araçlar akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesine gelerek buradan, yoğun güvenlik önlemleri altında Suriye sınırında bulunan askeri birliklere sevk edildi.