Diğer
Kategoriler

Topçu birliklerimiz terör hedeflerini vuruyor!

Topçu birliklerimiz terör hedeflerini vuruyor. Bölgedeki tanklar ilerleyişe geçti. Askeri araç sevkiyatı sürüyor.

Topçu birliklerimiz terör hedeflerini vuruyor!

21 Ocak 2018 00:27

Suriye sınırındaki topçu birlikleri Afrin'deki terör hedeflerini vuruyor. TGRT Haber muhabiri bölgedeki tankların ilerleyişe geçtiğini bildirdi.

Askeri araç ve tank sevkiyatı sürüyor

Zeytin Dalı Operasyonuna askeri araç ve tank sevkiyatı sürüyor.Afrine Düzenlene Zeytin Dalı operasyonun başlamasının ardından çok sayıda Tank ve Askeri araç Suriye sınırının farklı bölgelerine sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan tanklar, askeri araçlar akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesine gelerek buradan, yoğun güvenlik önlemleri altında Suriye sınırında bulunan askeri birliklere sevk edildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç