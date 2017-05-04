Topkapı Sarayı bahçesi çocuk şenliğine sahne oldu

İstanbul’un çeşitli okullarından bir araya gelen çocuklar, 8’inci Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri kapsamında Topkapı Sarayı bahçesinde doyasıya eğlendiler. Öğretmenleri eşliğinde birinden farklı oyunlar oynayan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Çuval yarışından, halk oyunlarına, çember oyunundan uçurtma uçurmaya kadar birçok oyun oynayan çocuklar adeta oyuna doydu. İlk defa Topkapı Sarayına gelen çocuklar, sarayı da görmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocukların İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz denetiminde yaptıkları uçurtma ise tarihi bir önem taşıyor. İlk defa 1582 yılında Sultan 3. Murat’ın oğlu şehzade Mehmet’in sünnet düğünü törenlerinde Sultanahmet’te uçurulan Simurg kuşu tasarımlı uçurtma bu kez çocukların elinde yeninden Topkapı sarayında uçuruldu.

Oldukça eğlendiklerini söyleyen çocuklar, etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Halen içinde bir çocuk taşıdığını belirten İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, “Bugün 8’inci Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri çerçevesinde Topkapı sarayındayız. Pek çok etkinlik yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Atölyelerimiz var orada uçurtma yapıyoruz. Yaptığımız uçurtmanın üzerinde çocuklar tarafından çizilen Simurg kuşu tasarımı var. Simurg kuşu ilk defa 1582 yılında Sultan 3. Murat’ın oğlu şehzade Mehmet’in sünnet düğünü törenlerinde Sultanahmet’te uçuruldu. Bizde bunun üzerinden yola çıktık. Uçurtmalarımızı yaptık. Çocuklarla oyunlar oynayıp eğleniyoruz” diye konuştu.

Mehmet Altunışık



