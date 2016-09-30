Çimenlik alanda oluşan çukurun etrafı güvenlik şeridi ile koruma altına alınırken, vatandaşlar ise çukuru telefonla görüntüledi. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde oluşan yaklaşık üç metrelik çukur görenleri şaşkına çevirdi. Saraya ziyarete gelen vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla görüntülerken, çukurun etrafı güvenlik şeridi ile koruma altına alındı. Adalet Kulesi'nin önündeki çimenlik alandaki çukuru gören bir vatandaş," Olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta burası topraktır, göçme olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Öte yandan yetkililer, oluşan çukurla ilgili inceleme çalışmaları başlattı.

AHMET FARUK SARIKOÇ