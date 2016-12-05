Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Toplam bütçeleri 8 milyar doları aşan patronlardan dolar kampanyasına destek

Toplam bütçeleri 8 milyar doları aşan patronlardan dolar kampanyasına destek

İstanbul’da sona eren 1'inci Hizmetkâr Liderlik Zirvesi’ne katılan 100’den fazla aile şirketinin yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına destek verdi. Dövizden TL’ye geçme konusunda fikir birliğine varılırken, Kopuz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Kopuz, “Ben her zaman bu ülkenin parasıyla çalışırım” dedi.


05 Aralık 2016 11:14

Yurtiçinden ve dışından 200’den fazla aile şirketinin yöneticileri ve genç varislerinin buluştuğu 1'inci Hizmetkâr Liderlik Zirvesi, görkemli bir törenle son buldu. Değer Danışmanlık tarafından İstanbul’da hafta sonu düzenlenen “Aile şirketlerinin gençleri buluşuyor” temalı zirvede, güçlü bir Türkiye için güçlü aile şirketlerinin olması gerektiğine vurgu yapıldı. Zirvede aile şirketlerinin 1'inci kuşak liderleriyle, 2'nci kuşak liderleri ve lider adayları tecrübe paylaşımında bulundu.

Zirvede önemli bir adım da atıldı. Son günlerde spekülatif bir şekilde artan dolarla mücadelesini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gelin dolarınızı, euronuzu TL'ye çevirin. Bizi yıkmak, bizi mahkum etmek isteyenlere karşı dövizi hemen TL'ye çevirelim. Zarar etmezsiniz bu millidir, bunda bereket vardır. Yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim, kararlıyım” sözlerinin gündeme oturması sonrası hafta sonu İstanbul’da düzenlenen 1'inc Hizmetkâr Liderlik Zirvesi’nde katılımcıların çoğunluğu Erdoğan’a destek verilmesi gerektiği fikrine vardı.

Türk Lirası milli ve bereketli
Erdoğan’ın yalnız bırakılmaması gerektiği ve milli dava uğruna dövizle ticaret yapmamayı öneren toplam bütçeleri yaklaşık 8 milyar dolar olan patronların büyük bölümü, kendilerinin de bundan sonrasında ticaretlerini dolar ya da euroyla yapmama konusunda fikir birliğine vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ileri sürdüğü davanın milli olduğunu belirten Kopuz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Kopuz, “Benim hiçbir zaman ne dolarım, ne eurom olmuştur. Ben bu ülkenin parasıyla çalışırım. Ne dolarla ne de euroyla ticaret yapmadım. Bugünden sonra herkesten aynı hassasiyeti bekliyorum. Erdoğan’ın da dediği gibi bu millidir ve bereketlidir” ifadelerini kullandı.

Sonuç birdirgesine de girdi
Zirvenin sonuç bildirisini dile getiren Değer Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhami Fındıkçı şunları söyledi: “Zirveye katılan 100 aile şirketi sahibi iş adamı, ülkemizdeki ekonomik sıkıntının aşılması konusunda dövizden TL’ye geçmek yönünde bir fikir birliğine vardı. Aile şirketleri, hizmetkâr liderlik anlayışıyla yönetilirlerse şirketin sürdürülebilirliği daha rahat olur. Bu anlamda ülkemizin yetiştirdiği çok önemli hizmetkâr lider örnekleri var. Aile şirketlerimizin bu örnekleri iyi analiz etmesi gerekir. Aile şirketlerinde etik, ahlak ve aile kültürü göz önünde bulundurulmalı. Tüm bunlar aile şirketinin kurumsallaşması sürecinde şirket anayasasına yazılmalı.”
 

Etiketler: Ali Kemal Kopuz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç