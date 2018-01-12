Toplanan inek sütü miktarı Kasım’da yüzde 4,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Kasım ayında 749 bin 761 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 146 bin 74 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 55 bin 40 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 736 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,3 arttı.

Yoğurt üretimi arttı

Yoğurt üretimi 92 bin 191 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Ayran üretimi ise 57 bin 567 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.