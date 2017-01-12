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Toplanan inek sütü miktarı Kasım'da yüzde 5,8 arttı

Ticari süt işletmelerince Kasım ayında 716 bin 310 ton inek sütü toplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Süt ve Süt Ürünleri Üretimi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı Kasımda yüzde 5,8 arttı

12 Ocak 2017 10:18

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 132 bin 640 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 51 bin 779 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 507 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 arttı.

Yoğurt üretimi 90 bin 1 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Ayran üretimi ise 56 bin 145 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artış gösterdi.
Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı.
 


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