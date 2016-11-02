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Toplantı ve gösteri yürüyüşleri izinsiz yapılamayacak

Adıyaman Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, OHAL süresince toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin izne tabi olduğu açıkladı.


02 Kasım 2016 09:09

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilde valilik, ilçelerde kaymakamlıktan izin alınarak toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın toplantısı yapılabileceğini kaydetti.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlar Kurulu’nun 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı kararıyla ülke genelinde Olağanüstü Hal ilan edildiği, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun ‘Tedbirler’ başlıklı 11. Maddesinin (m) fıkrasında, ‘Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak’ hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca olağanüstü hal süresince ilimiz genelinde yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları mülki amirin iznine tabi kılınmıştır. Bu yetki il merkezinde valiliğimizce ilçelerde kaymakamlıklarımızca kullanılacaktır.” 

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN 

Etiketler: Adıyaman Valiliği


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