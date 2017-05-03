Toplantı yaparken gözaltına alınan FETÖ'cülerden 7'si tutuklandı

İddiaya göre, Bursa'da FETÖ/PDY üyesi görevden ihraç edilen 5 eski öğretmen, 2 öğretmen, 1 muhasebeci, 2 kitapevi çalışanı toplam 10 kişi, 21 Nisan tarihinde Ç.K.K. isimli işyerinde örgütsel toplantı yaparken Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar.

Baskın sonucu yakalanan 10 zanlının terör örgütünün haberleşme programı olan bylock kullandıkları ve örgütün üst yönetimi ile irtibat halinde oldukları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.