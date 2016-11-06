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Toplu taşıma araçlarındaki tutaçlara dikkat

Toplu taşıma araçlarındaki tutaçların mikropları en çok barındıran yer olduğunu belirten uzmanlar vatandaşların tutunduktan sonra mutlaka ellerini dezenfekte etmesi gerektiğini söyledi.


06 Kasım 2016 12:07

Son günlerde sonbahar havalarına vatandaşların alışma gayreti içinde olduğunu belirten uzmanlar,
havaların soğumasıyla birlikte solunum yolları enfeksiyonlarında da büyük bir artış meydana geldiğini ifade ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte sağlık sorunlarının da beraberinde geldiğini ifade eden Bursa Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, sonbaharda sağlık sorunu yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 

Dr. Gürkan, "Havaların soğumasıyla birlikte solunum yolları enfeksiyonlarında büyük bir artış meydana geldi. Özellikle nezle, grip, farenjit ve sinüzit hastalarının şikayetleriyle karşılaşıyoruz. Bunun en büyük sebebi, havaların soğumasıyla birlikte vücut direncinin düşmesidir. İnsanların açık alanlardan insanların bulunduğu kapalı alanlara girmesi de büyük bir etkendir. Çünkü toplu yerlerde enfeksiyonlar daha kolay barınıyor ve yayılıyor" diye konuştu.

Sadece havaların soğuması ve kapalı ortamda bulunmanın hastalığı beraberinde getirmediğinin altını çizen Dr. Gürkan, "Dengesiz ve yetersiz beslenme, sağlıksız uyku da enfeksiyonların artmasına yol açacaktır. Özellikle sabun veya el dezenfektanlarıyla ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Hasta insanların yanlarında fazla bulunmamamız gerekiyor. Bulunduğumuz ortamı da sık sık havalandırmamız çok önemlidir" dedi.
Özellikle kronik böbrek, kalp, şeker gibi hastalığı olan kişileri mutlaka girip aşısı olmasında fayda olduğunu belirten Gürkan, "Mikropların daha fazla yerleştiği ve barındığı metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarındaki tutaç, korkuluk ve kapı kollarına dokunduğumuzda mutlaka ellerimizi dezenfekte etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
 

Abdullah Çibir
 


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