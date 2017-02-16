Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Toplu taşımada unutulan eşyalar şaşırttı

Toplu taşımada unutulan eşyalar şaşırttı

Metro, Ankaray ve EGO otobüslerinde yolcular yine birbirinden ilginç eşyalarını unuttular. Sahibi bulunmayan kayıp eşyalar, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 25 Şubat’ta ihale ile satışa çıkarılacak.

Toplu taşımada unutulan eşyalar şaşırttı

16 Şubat 2017 13:05

Her gün 1 milyonun üzerinde Ankaralının seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında cüzdan, gözlük, altın kolye, cep telefonu, şemsiye, kitap, okul çantası, şapka gibi nispeten küçük sayılacak eşyaların unutulması veya düşürülmesi makul ve alışılagelmiş bir durumken, son zamanlarda dizüstü bilgisayardan bisiklete, fotoğraf makinesinden matkaba, iş yerinde kullanılan ekipmanlara kadar daha büyük çaptaki eşyaların da unutulması şaşkınlık oluşturdu. Geçen yıl dahil olmak üzere şu ana kadar otobüslerde 5 bin 538 Türk lirası, 5 euro ve 272 dolar bulunduğunu ifade eden yetkililer, “Bulunan eşyaların başında 136 adetle cüzdan geliyor. Bunu 58 adetle cep telefonu izlerken, üçüncü olarak da 35 adetle numaralı gözlükler ve güneş gözlükleri yer alıyor. Otobüslerde ayrıca 1 televizyon ile 3 fotoğraf makinesi de bulundu. Matkap ve bisiklet yine unutulan eşyalar arasında yer alıyor” dediler.

EŞYALAR EGO KAYIP EŞYA BÜROSUNDA

Günlük seferlerini tamamladıktan sonra otobüslerin bölge müdürlüklerinde raylı sistem araçlarının vagonlarında merkezlerde toplanarak temizliklerinin yapıldığını ifade eden yetkililer, "Araçların günlük rutin temizlik ve bakımları sırasında yolcular tarafından unutulan veya düşürülen eşyalar, şoförler ve hareket görevlileri tarafından tespit edilip kayıt altına alınıyor. Aynı şekilde raylı sistemlerin araçları olan vagonların da temizlikleri yapılırken bulunan eşyalar, ilgililere teslim edilerek muhafaza ediliyor” diye konuştular.

EGO Kayıp Eşya Bürosunda teslim alınan unutulmuş eşyaların öncelikli olarak sahiplerine ulaşılmaya çalışıldığını belirten yetkililer, sahibi bulunamayan eşyaların ise 15 günlük periyotlar halinde EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr/ kayıp eşya" internet adresinde listelenerek ilan edildiğini söylediler. Yetkililer, hiçbir şekilde sahibi bulunmayan eşyaların EGO tarafından 1 yıl boyunca saklandıktan sonra açık artırma yöntemiyle satışa sunulduğunu vurguladılar. Yetkililer, bulunan eşyalar üzerinde iletişim bilgisi bulunması halinde Kayıp Eşya Bürosu tarafından direkt iletişime geçilerek, eşyaların sahiplerine teslim edildiğini söylediler.

KAYIP EŞYALAR 25 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ SATIŞA SUNULACAK

Yolcuların eşyalarını kaybettiklerinde direkt olarak EGO Kayıp Eşya Bürosuna başvurduklarını belirten yetkililer, duyurular sayesinde her geçen yıl daha az oranda eşya birikmeye başladığını bildirdiler. Yetkililer, 1 yıl süreyle sahibi bulunamayan eşyaların EGO tarafından 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi içinde yapılacak açık artırmayla satışa sunulacağını sözlerine eklediler.

Etiketler: kayıp eşya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!