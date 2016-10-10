İzmit’te son günlerde meydana gelen evden hırsızlık olayları sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlatmıştı. Hırsızlık Büro ekiplerince yapılan araştırma sonrasında İstanbul’dan toplu taşıma aracı ile günü birlik olarak İzmit’e hırsızlık amaçlı kişilerin geldiğini belirledi. Belirlenen kişileri takibe alan polis ekipleri, 2 hırsızı girdikleri evden çaldıkları paralar ile evin kapısında kıskıvrak yakaladı.

Kapı kilidini düşürerek hırsızlık yaptığı belirlenen iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son günlerde İzmit’te artan hırsızlık olaylarına açıklama yapan Kocaeli Emniyeti, “Vatandaşlarımızın apartman giriş kapısından zile basıldığında, zili çalan kişiye kim olduğunu sormadan kapı otomatiğine basmamaları, evlerinden ayrılırken ikamet kapılarını mutlaka kilitlemeleri, apartman ana giriş kapısının kapalı tutulması, ikamet kapı göbeklerinin kırılmasını veya levyeyle açılmasını engelleyici tertibat taktırması, kapı ve pencere kilitlerinin sağlam olmasına dikkat etmesi, ikametlerinde kıymetli mücevherat ve çok büyük miktarda para bulundurmaması, varsa kasada muhafaza etmeleri, şüpheli şahısların bildirilmesi gerektiği” diyerek vatandaşları uyardı.

