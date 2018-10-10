Toplu ulaşımda bir indirim daha

Büyükşehir Belediyesi ‘Ekim Ayı Meclis Toplantısı', Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda imardan ulaşıma birçok konu görüşüldü. Ayrıca Vali Murat Zorluoğlu'na vatandaşlardan gelen taleplerinde değerlendirildiği meclis toplantısında, toplu ulaşım konusunda müjde niteliğinde kararlar alındı.

Toplantıda BELVAN öğrenci ve kişileştirilmiş kartlardan yılda bir alınan 4 TL'lik vizeleme ücretinin alınmaması ve ilk kez alınan BELVAN Kart ücretlerinin 6 TL'den 4 TL'ye düşürülmesi kararı alındı. Yine toplantıda otobüslerdeki sesli ücret anons sisteminin kaldırılması kararlaştırılırken, özel halk otobüslerindeki elden ücret döneminin 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren sona erdirilmesi kararı alındı.

Toplantıda, ulaşım konuları dışında imar ve diğer gündem maddeleri de tartışılıp karara bağlandı.