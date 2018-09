Toplum Yararına Program kapsamında 80 bin kişi görevlendirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “100 Günlük İcraat Programı”nda da ilan ettiği okul yaşamının huzuru, güvenliği ve sağlığı ile ilgili proje için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı el ele verdi. Üç bakanlık arasında imzalanacak "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" işbirliği protokolüyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İŞKUR kanalıyla okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödenek il müdürlüklerine aktarılacak. Ayrıca okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20 bin ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Böylece toplamda 80 bin kisi TYP’den faydalanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Yürütülen çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almasının kaliteli eğitimin olmazsa olmaz bir parçası olduğunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmaması hem de evlatlarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı ile beraber önemli bir adım atıyoruz” ifadelerinde bulundu.

TYP’ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte baslayacak ve eğitim-öğretim yılı süresince devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

Yağmur Yıldız