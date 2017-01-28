Edinilen bilgiye göre, Burç Mahallesi yolunda bulunan tepelik bir alana ticari taksi ile gelen şahısların ellerindeki siyah poşeti gömerek ayrıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ekipleri, kazıldığı belli olan yere işaret amacıyla bir plastik parça bırakıldığını belirleyince, Terörle Mücadele, Cinayet Büro ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verildi. Ellerinde kazma ve kürekle gelen ekipler, işaret konulan mezar yerini kazmaya başladı.

Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmanın ardından gerçeği ortaya çıkardı. Hummalı bir şekilde alanı kazan ekipler, tarife uygun poşet içerisinde köpek leşi buldu. Köpek leşini tekrar gömen ekipler, olay yerinden ayrıldı.