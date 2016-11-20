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Toprağa gömülü iş makinelerine ulaşıldı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Toprağa gömülü iş makinelerine ulaşıldı

20 Kasım 2016 10:50
Siirt'teki madende arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

AFAD yetkililerinden alınan bilgilere göre, enkaz altındaki iş makinelerinin gömülü olduğu yer tespit edildi. Enkaz altında kalan 11 işçiye ulaşmak için dün geceden beri aralıksız devam eden çalışmalar, sabah erken saatlerde çok sayıda iş makinelerinin enkaz bölgesine getirilmesiyle 7 ayrı noktada yoğunlaştı. Çok sayıda ambulans da olay yerinde hazır bekletilirken, işçilerin ailelerinin sessiz bekleyişi sürüyor.

İşçilerden 13'ü evli ve 35 çocukları var
Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan bakır maden ocağında meydana gelen göçükte 16 işçi toprak altında kalmış, yapılan çalışmalarda 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. 11 işçinin bulunması için ise çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Göçük altında kalan 16 işçiden 13'ünün evli ve toplam 35 çocukları olduğu belirtildi. 

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: Siirt


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