Diğer
Kategoriler

Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez tatlarından olan şalgam toprağın altından çıkartılmaya başlandı.

Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor

05 Ocak 2017 14:09

Sonbaharda toprak altında stoklanan ve kışın tüketilen şalgam, yöre yemekleri arasında yerini almaya başladı. Batman'ın Kozluk ilçesinde sonbahar mevsiminde ürün fazlasını çuvallara koyarak toprak altında koruyan Erkan Barlık, 4 ay aradan sonra stokladığı şalgamları toprak altından çıkardı.

Şalgamı haşlayarak, yemek ve salatalarda kullandıklarını belirten Erkan Barlık, şalgamın vazgeçilmez bir tat olduğunu söyledi. Sonbahar mevsiminde ürün fazlasını bozulmaması için çuvallara koyup toprak altında koruduklarını anlatan Barlık, "Kış mevsiminde toprak altındaki şalgamları çıkarıyoruz. Tadı kadar faydası da var. Bunun başında, şeker hastalığı gibi riskli hastalıklara karşı oldukça faydalı sonuçlar veriyor. Kolesterol oranını düzenlediği için kolesterol hastaları için bol miktarda tüketildiğini biliyoruz. Kemik ve kasların daha güçlü olmasına oldukça fayda verici özelliği bulunur ve ayrıca diş ve diş eti sağlığında fayda verici bir sebze olma özelliği var" dedi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Erkan Barlık, şalgam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç