Diğer
Kategoriler

'Toprak Günü' yürüyüşüne müdahale: 14 ölü, bin 500 yaralı

İsrail askerlerinin Filistinler'in “Toprak Günü” yürüyüşüne müdahalesi sonucu 14 Filistinli hayatını kaybetti, bin 500 Filistinli yaralandı.

Toprak Günü yürüyüşüne müdahale: 14 ölü, bin 500 yaralı

30 Mart 2018 23:26

Filistinliler, 1976 yılında İsrail güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü’nde Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında “Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş başladığı sırada Gazze sınırı İsrail tarafından 'kapalı askeri bölge' ilan edildi. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği gösteride 14 kişi hayatını kaybederken, bin 500 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Filistinlilerin ismi şu şekilde açıklandı: 

“Mohammed Kamal Najjar (25), Wahid Nasrallah Abu Samour (27), Amin Mansour Abu Muammar (22) , Mohammed Naeem Abu Amr (27) , Ahmed Ibrahim Odeh (19), Jihad Ahmed Fraina (34), Mahmoud Saadi Rahmi (33), Ibrahim Abu (22), Abdel Fattah Abdel Nabi(19), Abdelkader Mardi El Hawajri (42), Sari Walid Abu Odeh, Hamdan Ismail Abu Amsha, Bader Al-Sabbagh (22) Mohammed Al Kafarna (22).”
İnsan hakları örgütü Adalah ise İsrail ordusunun canlı ateşi kullanmasını uluslararası yasal zorunluluğun acımasız bir ihlali olarak kınadı ve cinayetleri soruşturmaya çağırdı.  

Yousef Talha - Hamad Alnajjar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç