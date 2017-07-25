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Toprak kayması mağdurlarına hırsız şoku

Kuşadası’nda 2014 yılında meydana gelen toprak kayması sonucu boşaltılan 3 siteye ait 120 dairede artan hırsızlıklar zaten mağdur olan ev sahiplerini daha da zor durumda bırakıyor.

Toprak kayması mağdurlarına hırsız şoku

25 Temmuz 2017 09:03

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çevre yolu sanayi sitesi karşısında 2014 yılının Kasım ayında meydana gelen toprak kayması sonucu hasar gören Mücella Emgin, Dergah ve Özgün sitelerindeki 120 ev boşaltılmıştı. 2,5 yılı aşkın süredir evlerinden ayrı yaşamak zorunda kalan toprak kayması mağdurlarının bu kez de hırsızlıklarla başı dertte. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan sitelerde içinde kimsenin yaşamadığı boş evlere giren hırsızlar klimadan, hidrofor motorlarına, su saatlerinden, musluklara, aydınlatma lambalarına kadar her şeyi çalıp kaçıyor.
Oluşturdukları sosyal medya hesabı ile seslerini duyurmaya çalışan toprak kayması mağduru Mücella Emngin Sitesi’nin sakinleri yetkililerden hırsızlıklara karşı önlem alınması istedi. Mücella Emngin Sitesi yönetiminden yapılan açıklamada, “ Evlerimizi 2014 yılının Kasım ayında belediyenin aldığı kararla boşalttığımız için sitelerimizde hiçbir güvenlik önlemi yok. Hırsızlar adeta boş olan 120 dairede ve çevrede cirit atıyor. Mahallemizdeki caminin klimaları çalındı. Mücella Emngin Sitesinin hidrofor motoru, bir bloğun komple elektrik ve su saatleri, Özgün Sitesi’nden iki bloğun klima ve su saatleri ile muslakları, dış aydınlatmalar, lambalar çalındı. Hırsızlar tüm evleri neredeyse talan etti. Gerekli müracaatlarımızı yaptık. Kaymakamlık ve Belediyeye başvurarak burayı onların kararıyla boşalttığımız için güvenlik önlemi alınmasını istedik. Ancak hiçbir çözüm bulunmadı. Evlerimizden olduk, şimdi de mallarımızdan oluyoruz. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz“ diye dert yandılar. 

Zafer Hacısalihoğlu


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