Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine Hızmalı Mahallesi’nden geçen Karakoyun Deresi’nde toprak kayması sonucu kemikler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde dere kenarındaki yürüyüş yolunda ilerlerken bir anda hafif toprak kayması olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mehmet Ermiş, bölgede kemikleri fark ettiğini söyledi. Yapımı 1 yıl önce tamamlanan Karakoyun Deresi’nin kenarındaki duvarın yıkılmasıyla ortaya çıkan kemikler merak konusu oldu. Vatandaşlar kemiğin insana ait olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Yaklaşık 3 sene önce de Karakoyun mağaralarının restorasyonu esnasında insan iskeletine ait olduğu tahmin edilen kemiklerin bulunduğu ileri sürüldü.



Bekir Basmacı