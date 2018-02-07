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Toprak kayması sonucu dev yarıklar oluştu

Bingöl’de bir köyde toprak kayması sonucu oluşan dev yarıklar paniğe neden oldu.

Toprak kayması sonucu dev yarıklar oluştu

07 Şubat 2018 16:54

Solhan ilçesine bağlı Oymapınar köyünde meydana gelen heyelan, köy sakinlerini korkutuyor. İddiaya göre, yapımı devam eden demiryolu çalışmalarından sonra heyelan oluştuğunu belirten köy sakinleri, evlerinin hasar gördüğünü, birkaç evin risk altında olduğundan dolayı boşaltıldığını söyledi.

Köy sakinlerinden Abdullah Hant, bir hafta önce heyelanın meydana geldiğini belirterek, heyelanın demiryolu çalışmalarından dolayı olduğu iddia etti. Hant, “Köyde son bir haftadır toprak kayması oluyor ve durmadan kayma meydana geliyor. Demiryolu çalışmalarından sonra oluştu bu durum. Yetkililerden durumu çözmelerini talep ediyoruz” diye konuştu.

Ailesini görmek için geçtiğimiz günlerde köye gittiğini belirten Yunus Hant ise, “28 Ocak 2018 tarihinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu köyün içinde bir tane ahır ve birkaç ev çökmüş ve boşaltıldı. Birden fazla evde de çatlaklar meydana geldi ve heyelan çöküntüsü devam ediyor. Şuan köyde yaşayan herkes için tedirginim. Durumun çözülmesi gerekiyor, aksi halde birçok aile ciddi bir mağduriyet yaşayacaktır” şeklinde konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi - Yılmaz Atar

 

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