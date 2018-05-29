Topuklu ayakkabılarla ip üstünde yürüdüler

Çin’in Hunan bölgesindeki Avatar filmine ilham kaynağı olan Zhangjiajie Milli Orman Parkı’nda düzenlenen festivalde topuklu ayakkabı giyen 3 cambaz kadın ip üstünde yürüdü. Fransa, Kanada ve ABD’den gelen cambazlar, deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki dağlar arasına çekilmiş ip üzerinde yarıştı. Giydiği 5 santim topuklu ayakkabıyla 55 metre yüksekliğindeki kanyonu 9 dakika 24 saniyede ip üzerinde yürüyen Fransız Mimi Guesdon, yarışmanın galibi oldu. Kanadalı yarışmacı Mia Noblet 22 dakika ve 36 saniyede mücadeleyi tamamlarken, ABD’den gelen Faith Dickey ise yürüyüşü tamamlayamadı.