İlk defa bir Federasyon Başkanlığına Muğlalı bir isim seçilirken, Akyüz, Muğla’nın Ankara’da sesi kulağı olacağını söyledi. Dünya Ordular arası Voleybol Şampiyonasında 6 kez Milli formayı giyen Akyüz, federasyona yabancı olmadığını, hem alaylı, hem de mektepli birisi olarak seçim kitapçığında verdiği taahhütleri en kısa zamanda yerine getirerek Oryantiring sporunun gelişmesine katkı vereceğini açıkladı.

Yapılan seçimde Hacer Akyüz 95 oy alırken, mevcut Federasyon Başkanı Doç. Dr. Tekin Çolakoğlu 93 oyda kaldı.