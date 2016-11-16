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“Topuklu giymiş maymun” hakareti ABD’yi karıştırdı

ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’ya “topuklu giymiş maymun” hakaretinde bulunan Clay kenti Kalkınma ve İşbirliği Direktörü Pamela Taylor görevden alınırken, Clay Belediye Başkanı Beverly Whaling de istifa etti.

“Topuklu giymiş maymun” hakareti ABDyi karıştırdı

16 Kasım 2016 16:18

ABD’de iki yetkili ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama için “topuklu giymiş maymun” hakaretinde bulunmuştu. Yetkililerin ifadelerinin ardından başlatılan imza kampanyasına 170 binden fazla kişi katıldı. Tepkiler üzerine Clay kenti Kalkınma ve İşbirliği Direktörü Pamela Taylor görevden alınırken, Clay Belediye Başkanı Beverly Whaling istifa ettiğini duyurdu.

Taylar, Başkanlık seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından “Beyaz Saray’da şık, güzel ve zarif bir first lady görmek çok hoş olacak. Topuklu ayakkabı giymiş maymun görmekten bıkmıştım” paylaşımında bulunmuştu. Whaling ise Taylor’ın paylaşımına “Günümü güzelleştirdin Pam” yanıtını vermişti.

Etiketler: ABD Başkanı Barack Obama, Michelle Obama, Pamela Taylor


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