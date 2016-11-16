ABD’de iki yetkili ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama için “topuklu giymiş maymun” hakaretinde bulunmuştu. Yetkililerin ifadelerinin ardından başlatılan imza kampanyasına 170 binden fazla kişi katıldı. Tepkiler üzerine Clay kenti Kalkınma ve İşbirliği Direktörü Pamela Taylor görevden alınırken, Clay Belediye Başkanı Beverly Whaling istifa ettiğini duyurdu.

Taylar, Başkanlık seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından “Beyaz Saray’da şık, güzel ve zarif bir first lady görmek çok hoş olacak. Topuklu ayakkabı giymiş maymun görmekten bıkmıştım” paylaşımında bulunmuştu. Whaling ise Taylor’ın paylaşımına “Günümü güzelleştirdin Pam” yanıtını vermişti.