Topuz yaptığı saçına 32 paket eroin sakladı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı yunus ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nden çıkan ve daha önce 11 paket eroinle yakalanan Sevil Soydan'ın (22) yine uyuşturucu kuryeliği yaptığından şüphelenerek durdurdu. Kadın yunus polis, Soydan'ın üzerinde arama yaptı ancak uyuşturucu bulamadı. Kadın polis, Soydan'ı ararken sürekli topuz yaptığı saçıyla oynayınca şüphelendi. Kadın polis Soydan'ın topuzunu açınca tel tokayla tutturulmuş halde 32 paket eroin buldu. Yunus ekipleri kadını Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim etti. Burada ifadesi alınan kadının, eroini 200 lira karşılığında Ulubatlı Hasan Mahallesi'nden aldığını, satmadığını içici olduğunu söylediği öğrenildi.

Sevil Soydan ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kadının güldüğü görüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

