Görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştiren İbrahim Toraman ve Eylem Toraman çifti, bir süre sonra boşanma davaları ile gündeme gelmişti.

Eşi İbrahim Toraman’dan dayak yediğini iddia eden Eylem Toraman, mahkemeye sunduğu son dilekçesinde, daha önce basına servis ettiği resimde, darp raporu uyuşmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Eylem Toraman yine dilekçesinde o resmin 4 buçuk yıllık ilişkisi içerisinde olduğunu iddia ederek kafalarda soru işareti bıraktı.

Evlilikleri 1 buçuk yıl süren çiftin görülen son davası Eylem Toraman’ın çelişkili iddiaları nedeniyle bir sonraki duruşmaya kaldı.

Görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştiren İbrahim Toraman ve Eylem Toraman çifti, bir süre sonra boşanma davaları ile gündeme gelmişti.