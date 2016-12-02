Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Toraman çiftinin boşanma davası ertelendi

Toraman çiftinin boşanma davası ertelendi

Beşiktaş'ın eski futbolcularından İbrahim Toraman ile eşi Eylem Toraman'ın boşanma davası ertelendi.

Toraman çiftinin boşanma davası ertelendi

02 Aralık 2016 15:21

Görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştiren İbrahim Toraman ve Eylem Toraman çifti, bir süre sonra boşanma davaları ile gündeme gelmişti.

Eşi İbrahim Toraman’dan dayak yediğini iddia eden Eylem Toraman, mahkemeye sunduğu son dilekçesinde, daha önce basına servis ettiği resimde, darp raporu uyuşmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Eylem Toraman yine dilekçesinde o resmin 4 buçuk yıllık ilişkisi içerisinde olduğunu iddia ederek kafalarda soru işareti bıraktı.
Evlilikleri 1 buçuk yıl süren çiftin görülen son davası Eylem Toraman’ın çelişkili iddiaları nedeniyle bir sonraki duruşmaya kaldı. 

Görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştiren İbrahim Toraman ve Eylem Toraman çifti, bir süre sonra boşanma davaları ile gündeme gelmişti.

Etiketler: İbrahim Toraman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç