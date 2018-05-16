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'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Torba teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

16 Mayıs 2018 20:52

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifi ile faaliyet izni veya yetki belgesi alınması zorunlu konularda, gerekli izin veya belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunanlara 50 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde sürekli olarak durdurulur.
Atatürk Orman Çiftliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi, temapark, rekreasyon alanları yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Çiftçilerin elektrik, sulama işletme gibi borçları tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarı bildirilir ve çiftçilere verilecek destekleme ödemesinden borç tutarı mahsup edilecek.

Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefliği, sektörler ve meslek grupları itibariyle belirleyeceği yıllık iş hacmine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında almaya yetkilidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birlik Yönetim Kurulu 21 kişiden ve Yönetim Kurulu 20 asıl üyeden oluşacak.  

 

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