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Torbacı aileye operasyon polis kamerasında

Gaziosmanpaşa'da bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri , uyuşturucu madde ele geçirdi. Aynı aileden torbacı diye tabir edilen beş uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Torbacı aileye operasyon polis kamerasında

03 Şubat 2017 12:48
Torbacı aileye operasyon polis kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’ya bağlı Karayolları Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin yurtdışından gelen uyuşturucuları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine takip başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1 Şubat Çarşamba Günü 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İ.G. (37), M.G. (34), B.G. (24), R.G. (35) ve E.E. (29) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 30 kilo esrar, bin 650 lira para, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi ve sahte nüfus cüzdanı ile sahte polis ile basın kartı ele geçirilirken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada 

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girdikleri görülüyor. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor. Adreste bulunan bir dolaptan ise ‘Asayiş Polis Gazetesi’ kimliğinin bulunması ise dikkat çekti. 

Aile suç makinesi çıktı 

Emniyete götürülerek sorguya alınan aynı aileye mensup 5 şebeke üyesinin 32 farklı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Şebeke lideri olduğu öğrenilen İ.G.’nin, 16 farklı suçtan kaydının olduğu ve kasten adam öldürme, uyuşturucu imal ve ticareti, esrar kaçakçılığı gibi birçok suçtan ise arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tugay Saday
 

Etiketler: gaziosmanpaşa, uyuşturucu operasyonu


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