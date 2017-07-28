Diğer
Kategoriler

Torbacı baba ve oğulları polisten kaçamadı

Adana'da polisin torbacılık yaparken suçüstü yakaladığı baba ve iki oğlu gözaltına alındı.

Torbacı baba ve oğulları polisten kaçamadı

28 Temmuz 2017 09:45

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri Yeşilyuva Mahallesi'nde baba Nuri Can K.'nin iki oğluna ve mahalledeki çocuklara torbacılık yaptırdığı ihbarını aldı. Polis mahallede simitçi kılığında sivil olarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sırasında baba Nuri Can K. ile oğlu Ç.K.'nin uyuşturucu sattığı görüldü. Polis hemen zanlıların yanına gidip yakalamak isteyince zanlılar polis olduğunu fark edip kaçmaya başladı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan baba ve oğul bir evin damında yakalandı. Polis zanlıların kaçtığı yerde ise yere atılmış halde iki ayrı torba içinde 128 rulo satışa hazır esrar paketi ele geçirdi. Ayrıca zanlıların üzerinden bıçak da çıktı. Ayrıca polis evin önünde bulunan K.K.'nin üzerinde yaptığı aramada da 2 paket içime hazır esrar ele geçirdi. Zanlı içici olduğunu söyledi. Bu arada polisin yanına gelen ve Nuri Can K.'nin oğlu olan ve ele geçirilen esrarların kendisine ait olduğunu söyleyen B.K. de gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Baba ve bir oğlunun esrar satmadıklarını ileri sürdüğü öğrenildi. 

Fatih Keçe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!