Torbacı baba ve oğulları polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri Yeşilyuva Mahallesi'nde baba Nuri Can K.'nin iki oğluna ve mahalledeki çocuklara torbacılık yaptırdığı ihbarını aldı. Polis mahallede simitçi kılığında sivil olarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sırasında baba Nuri Can K. ile oğlu Ç.K.'nin uyuşturucu sattığı görüldü. Polis hemen zanlıların yanına gidip yakalamak isteyince zanlılar polis olduğunu fark edip kaçmaya başladı. Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan baba ve oğul bir evin damında yakalandı. Polis zanlıların kaçtığı yerde ise yere atılmış halde iki ayrı torba içinde 128 rulo satışa hazır esrar paketi ele geçirdi. Ayrıca zanlıların üzerinden bıçak da çıktı. Ayrıca polis evin önünde bulunan K.K.'nin üzerinde yaptığı aramada da 2 paket içime hazır esrar ele geçirdi. Zanlı içici olduğunu söyledi. Bu arada polisin yanına gelen ve Nuri Can K.'nin oğlu olan ve ele geçirilen esrarların kendisine ait olduğunu söyleyen B.K. de gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Baba ve bir oğlunun esrar satmadıklarını ileri sürdüğü öğrenildi.

