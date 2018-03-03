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Torbacı esrarı tuvalete attı polis sifonu çekmeden yetişti

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda polisi fark eden torbacı, esrarı tuvalete attı. Polis sifonu çekmeden yetişerek uyuşturuculara el koydu.

Torbacı esrarı tuvalete attı polis sifonu çekmeden yetişti

03 Mart 2018 10:35

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis daha önceden belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

"Polisi görünce esrarı yok etmek istediler" 

Özel harekat ekiplerinin de zırhlı araçlarıyla destek verdiği operasyonda polis baskınını fark eden torbacılar, evlerinde hazırladıkları uyuşturucuları tuvalet deliğine atarak yok etmek istedi. Ancak polis, zanlılar sifonu çekmeden yetişerek delillerin yok edilmesinin önüne geçti. İki ayrı adreste yapılan aramalarda ‘fişek’ olarak tabir edilen satışa hazır bin 56 paket içinde toplam 5 kilo 151 gram esrar ile birlikte 106 gram ‘bonzai’ geçirildi.
Zehir tacirlerinin, evin farklı bölümlerinde hassas terazilerle hazırladıkları uyuşturucuları da piyasaya sürme girişiminde oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan 31 aşındaki F.K. adlı kadınla birlikte A.Ö.(21), M.E.(24), F.K.(31), B.K.(35), C.G.(37) ve A.K. (40) emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.K. nöbetçi mahkeme tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklandı.  

 

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