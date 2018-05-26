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Torbacı kadın gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcısı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Torbacı kadın gözaltına alındı

26 Mayıs 2018 18:07

Edinilen bilgilere göre Çorlu’da Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik uygulama yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri K.D. adlı kadını takibe aldı.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen kadının evine baskın düzenleyen ekipleri yaptıkları aramada 100 adet uyuşturucu nitelikli hap, bir kısmı satışa hazır fişekler halinde 350 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. 

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.  

 

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