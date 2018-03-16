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Torbacı polise uyuşturucu isteyip istemediğini sordu

Çorlu’da yaya devriye görevi yapan polislere uyuşturucu madde isteyip istemediklerini soran torbacı gözaltına alındı.

Torbacı polise uyuşturucu isteyip istemediğini sordu

16 Mart 2018 01:07

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Çorlu’nun Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak çalışma yaptı. Çiçek 4. Sokak üzerinde bulunan bir işyerinin önünden geçen sivil polisleri uyuşturucu madde satın almaya gelen kişiler zanneden kişi “Hap var, bonzai var” diye seslendi. Bu durum üzerine şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde toplam 14 fişek bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu kannabinoid, bir miktar uyuşturucu nitelikli hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 bin TL ele geçirdi. Yine aynı sokak üzerinde yer alan bir başka ikamette yapılan aramada ise satışa hazır fişekler halinde 94 fişek eroin ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 

Konu ile ilgili olarak toplam 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri yaşı küçük olduğu gerekçesi ile Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken diğer 2 şüpheli narkotik ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.  

 

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