Torbacı polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Şahsı teknik ve fiziki olarak takip eden ekipler, operasyona start verdi. Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, şahsın zulasında yapılan aramada 127 adet extacy hap, 46 gram kokain, 140 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucudan kazanıldığı düşünülen 9 bin 470 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihan Atik